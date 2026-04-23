木南晴夏が主演を務めるドラマ『今夜、秘密のキッチンで』（フジテレビ系／毎週木曜22時）第3話が23日に放送。あゆみ（木南）が男性の転落事故の記事を見つける。【写真】ドラマ『今夜、秘密のキッチンで』第3話あゆみ（木南晴夏）、Kei（高杉真宙）との時間が心の支えに本作は、“恋愛”×“料理”をテーマにした大人のファンタジック・ラブストーリー。誰もがうらやむ幸せな結婚をしたはずの主婦が、モラハラ夫からの仕打