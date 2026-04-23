女優の花村すいひが、ディーン・フジオカ主演のフジテレビ系連続ドラマ「ＬＯＶＥＤＯＮＥ」（水曜・後１０時）の第４話にゲスト出演することが２３日、発表された。遺体となって発見されるキャバクラのオーナー（渋江譲二）の店で働き、事件の行方を左右するキャスト・柳原美幸を演じる。同作は完全オリジナル脚本の法医学ヒューマンミステリー。遺（のこ）されたわずかな痕跡を手がかりに、「死因不明」の難事件の解決に挑