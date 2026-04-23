オーストリア2部のSKNザンクト・ペルテンでテクニカルダイレクター（TD）、さらにU-18監督とアカデミーダイレクターを兼務するモラス雅輝氏（47）が、スポーツ報知の取材に応じた。現場と強化サイドの両方を知る意味や、指導者の分業制など欧州で起こっている変化、さらに日本にとっても模範となりうるクラブ経営についても知見を語った。（前後編の前編取材・構成金川誉）ラングニック氏から学んだ「中長期的ビジョン」ウ