女優の長谷川京子（４７）が、ピラティスとワークアウトでボディーメイクした美スタイルを披露した。２２日にインスタグラムを更新し「週に１回ずつピラティスとワークアウトを。ワークアウトでがつんと筋肉の張りを作ってもらい、ピラティスではコアのトレーニングと全体のフォルムを滑らかに調整してもらう。このバランスがわたしには最強です。今の年齢でここまでやれるんだから、もっと早くからやっていればさらに変化が見