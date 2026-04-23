嵐の相葉雅紀、タレントのヒロミが出演する23日放送のテレビ朝日系バラエティー『相葉ヒロミのお困りですカー？春の房総でお困りごと解決！2時間スペシャル』（後7：00）に出演する。千葉・いすみを舞台に、お困りごと3本に挑む。人気鉄道で働く75歳の仲良し3人組の送別会をプロデュースするほか、超多忙なお母さんを喜ばせるために、相葉がサプライズ大作戦を決行。さらに、ヒロミはタコ壺900個の掃除に臨む。【写真】レストラ