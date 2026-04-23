俳優の上坂樹里が、23日発売の『週刊ヤングジャンプ』21号の表紙＆巻頭グラビアを飾る。【アザーカット】透き通るような肌をのぞかせる上坂樹里現在放送中のNHK連続テレビ小説『風、薫る』で見上愛とともにW主演を務める上坂が本誌に初登場。桜が咲き誇る中の撮影では明るく等身大な姿を、そして俳優・モデルとしての佇（たたず）まいを感じられるカットなど、国民的俳優への道を突き進む上坂の”今”を感じられるグラビアとな