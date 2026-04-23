11人組グローバルボーイズグループ・INIの佐野雄大と、7人組グループ・なにわ男子の大西流星が、23日放送の日本テレビ系バラエティ『ぐるぐるナインティナイン』（後7：54〜）に出演。芸能人が本気で挑むガチンコ企画「前髪ぱっつんチェンジ」＆「いらない服ピッタリ売ってゴチになります」にそれぞれ登場する。【番組カット】ブルーとグレーのシャツ姿で登場した大西流星佐野は、「前髪ぱっつんチェンジ」企画に見届け人とし