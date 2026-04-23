埼玉・吉川市の路上で男性が倒れているのが見つかり、警察はひき逃げ事件の可能性もあるとみて調べています。21日午後7時半すぎ、吉川市上内川の市道で小島政浩さん（58）が頭から血を流して倒れていて、病院に搬送されましたが死亡が確認されました。警察は、小島さんが車にはねられたひき逃げ事件の可能性もあるとみて調べています。