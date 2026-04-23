女優の早瀬憩（18）が、坂口健太郎（34）主演の日仏共同製作の映画「私はあなたを知らない、」（中野量太監督、今夏公開）で、初のヒロインを務めることが22日、分かった。劇中で演じるのは、母をあやめて自分を天涯孤独の身にした、服役中の主人公に会いに行く、という難役。24年の初主演映画「違国日記」（瀬田なつき監督）などで25年に第67回ブルーリボン賞新人賞を受賞した際は、ダブル主演の新垣結衣（37）を目標に掲げていた