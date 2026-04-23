2匹の大型犬と一緒にお散歩に行ったら、飼い主さんに起きてしまった「悲劇」が反響を呼んでいます。 話題となっている動画は記事執筆時点で90万6000回再生を突破し、「皆自己中ですきｗ」「ごめん笑っちゃった」といったコメントが寄せられています。 【動画：2匹の大型犬を散歩に連れて行った結果→お互いに意見が食い違い…飼い主泣かせな『まさかの状況』】 行きたい方向はそれぞれ TikTokアカウント「yuri___rea44」に