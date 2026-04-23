赤城乳業は4月26日の「よい風呂の日」に合わせ、カップアイス「フロリダサンデー」のサンプリングイベントを、「ひだまりの泉 萩の湯」（東京都・台東区）で4月25、26日の両日開催する。銭湯利用者に計2600個を無料配布するほか、ブルーベリーの香りが楽しめる特別風呂も用意し、入浴後の喫食シーンを提案する。同イベントは昨年に続く第2弾。前回は名古屋、東京、大阪、仙台で実施し、約5000人が来場するなど好評だった。今回