自分の気持ちを込めて思いを伝えれば、相手にちゃんと伝わるかもしれない。Xをはじめとする各SNSで投稿された漫画『笛吹き魔法のゆめ』の主人公は、感情表現の苦手な小学生の女の子。 【漫画】『笛吹き魔法のゆめ』を読む 作中で描かれるのは、とある男の子へ自分の思いを伝えようとする彼女の葛藤や緊張、ほんの少しの喜びと絶望ーー。主人公の抱くさまざまな気持ちが、その表情からひしひしと伝わってきてしま