がん研有明病院で執刀していた筆者は、アメリカを横断して各地の医療機関を訪ねる武者修行に出た。そこで出会った医師たちが、ロボットを使い手術を短時間で済ませていることを知る。日本の繊細な手術と、米国の効率優先の手術を前に、筆者が悩んだ末に出した結論とは？※本稿は、外科医の石沢武彰『変革する手術「神の手」から「無侵襲」へ』（KADOKAWA）の一部を抜粋・編集したものです。手術の世界を牽引してきたアメリカに短期