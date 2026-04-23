ここまで“二刀流”大谷翔平投手（31）らの活躍もあって、ナ・リーグ西地区で16勝6敗（4月22日時点）と首位を堅守しているロサンゼルス・ドジャース。しかし、ワールドシリーズ3連覇をねらうチームに“不安要素”が生じてーー。【写真】佐々木朗希、結婚前に撮っていた美人女優とのデレデレショット今季からニューヨーク・メッツより移籍したエドウィン・ディアス投手（32）が大誤算だ。守護神を任されるディアスだが、4月20日