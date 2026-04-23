「デブネタ1本じゃ難しいよね」。『M-1』審査員の酷評を受け「真綿で首を絞められるような」スランプの10年を過ごしたというタイムマシーン3号の山本浩司さん。「なんでだよ！」のキレキャラで笑いを誘う実力派は、そんな過去を振り返り「でも、今の時代でなければ自分のキャラは活かせなかった」と言いきります。先輩芸人・有吉さんの愛ある戦略で、かつての屈辱を笑いに変え、「じゃない方芸人」卒業を果たした逆転劇の舞