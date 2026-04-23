元箱根駅伝ランナーが、人気有名人と同級生であることを明かした。ＧＭＯインターネットグループ陸上部の公式インスタグラムが２３日までに更新。「鈴木塁人です！同級生なんです！！」と書き出し、日本発のグローバルグループ「＆ＴＥＡＭ」のＫとの２ショットがアップ。千葉県生まれの鈴木は青学大出身で箱根優勝も経験。今年の第７０回全日本実業団対抗駅伝競走大会では３区区間２位の快走を見せた。インスタでは「あの