AAA與真司郎（37）が22日、都内でヘアサロン専売品「＆honey Professional」誕生記念発表会に、宇野実彩子（39）と出席した。近況を問われ「LAに10年ぐらい住んでいたけど脱出して、ノマド（定住せずに働く人）生活をしています」。この日、活動復帰後初のアルバム「THIS IS HOW I AM」をリリース。「（23年に）自分のセクシュアリティーをカミングアウトして初のアルバム。自分の経験や思っていることを歌詞に詰め込んだ。ファン