いよいよ来週からゴールデンウィークが始まります。成田空港の利用客は、国際線・国内線あわせて約200万人となる見通しです。成田空港の国際線のピークは出国が4月26日、帰国が5月6日で、韓国と台湾への利用が好調なことから、利用客は合わせて159万4000人と前年より約3万2000人多くなる見込みです。一方、国内線の利用客は、前年より約1万5000人多い36万8800人を見込んでいて、出発のピークが5月2日、到着のピークが5月6日です。