乃木坂46小川彩（18）と菅原咲月（20）がそれぞれ舞台に単独初主演することが22日、発表された。ともに来年上演。小川は「時をかける少女」の芳山和子役を務める。原田知世主演の映画が大ヒットし、数多くリメイクされた。「夢なんじゃないかと思うくらいうれしい。もしタイムリープできるなら、ずっと昔にいって歴史の謎を確認したい」と笑った。菅原は「セーラー服と機関銃」の星泉を演じる。薬師丸ひろ子主演の映画が大ヒット。