LE SSERAFIMのユンジンが、大胆なファッションで視線を独占した。ユンジンは最近、自身のインスタグラムを更新し、数枚の写真を投稿した。【写真】ユンジン、“胸元パックリ”アンダーウェアコーデ公開された写真には、夜の街並みを背景に、スモーキーなアイメイクとクールな眼差しでカメラを見つめるユンジンの姿が収められている。ベアトップのコルセットの上から2枚のアンダーウェアを重ねた個性的なスタイリングを披露し、唯一