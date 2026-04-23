初夏の訪れとともに、さっぱりとした味わいが恋しくなる季節。そんな今の気分にぴったりなのが、高倉町珈琲で開催される「レモンフェア」です。爽やかな香りとほどよい酸味が魅力のレモンを主役に、人気パンケーキやドリンクがラインアップ。リフレッシュしたい日や、ゆったり過ごしたいカフェタイムにぴったりの期間限定フェアをご紹介します♪ 人気No.1の爽やかパンケーキ 毎年大好評の「レモンヨーグ