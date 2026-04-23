モバイルオーダーを導入した喫茶店で、「どの商品が何個オーダーされているのかが瞬時に表示され、週間ランキングや当日ランキングなどが分かるようになりました」。【写真】意外な事実が発覚したメニューとは……その結果、判明した事実に「ショックでした」という店主の言葉が話題に。詳しく取材しました。Xに投稿したのは、東京・上野にある純喫茶「珈琲 王城」（@coffeeoujou）のオーナーの玉山萊碩さん。クラシックなイ