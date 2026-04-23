フロントデザインを刷新した人気コンパクトカーホンダの定番コンパクトカー「フィット」マイナーチェンジモデルが、2026年1月に中国市場で発表されました。長年にわたり、その高い実用性で評価されてきたフィットですが、今回の改良ではエクステリアを中心に大胆な刷新が施され、インターネット上では大きな話題を呼んでいます。【画像】「えっ…！」 これがホンダ「新型フィット」の姿です！ 画像で見る（21枚）フィットは2