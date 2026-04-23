衝撃の「壁走り」するセダン 何があったのか中日本ハイウェイ・パトロール東京は、公式YouTubeチャンネル「ハイウェイ・パトロール東京」で、高速道路走行時の豆知識のほか、黄色いパトロールカーで巡回中に遭遇した「ヒヤリ・ハット」の事例を動画で紹介しています。なかでも、同チャンネルのトップ3の再生回数を記録しているのが「危険走行目撃」というタイトルの動画です。いったい何が起きていたのでしょうか。映像が