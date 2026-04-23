◆ 連日にわたって若手が活躍巨人の石塚裕惺が「3番・遊撃手」でスタメン出場し、プロ初打点をマークした。3回二死一・三塁で迎えた第2打席に、2球目のカーブを捉えると、ライトフェンス直撃の2点適時三塁打を放った。プロ初スタメンながら存在感を示した。22日放送のCSフジテレビONE『プロ野球ニュース』で解説を務めた坂口智隆氏は、石塚の打撃について「とにかく思い切りが良い。右方向へこれだけの飛距離を出せるのは魅力