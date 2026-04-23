◆ 直近5試合の打率.211の周東に高木氏「1番が機能しないと得点になっていない」ソフトバンクは22日、西武と対戦し1−3で敗北した。相手先発・郄橋光成にわずか3安打1得点に抑え込まれた。打線沈黙で首位陥落のソフトバンク。直近5試合のチーム打率.200（160-32）と苦しむ状況に、22日放送のフジテレビONE『プロ野球ニュース2026』のMC・高木豊氏が「ちょっと打撃が湿りがちかなと思うが、その中でもやはり1番。1番に入