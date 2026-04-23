ダイエー2軍投手コーチに復帰「森脇2軍監督の声かけで…」元西武、中日、ダイエー左腕の杉本正氏（野球評論家）は2025年4月から福岡トヨタ硬式野球クラブFTサンダースの投手コーチを務めている。「勝てる選手を作り上げたらいいかなと」。東尾修氏が名誉監督で、2026年からは森脇浩司氏がGM兼監督となった。2025年の全日本クラブ野球選手権大会では初出場で4強入りを果たしており、さらなる飛躍を目指している。杉本氏は1993年