ニューヨーク・マンハッタンにある州認可の大麻販売店＝2月（共同）【ワシントン共同】米ニュースサイト、アクシオスは22日、トランプ政権が大麻の規制を緩和する方針だと報じた。医療応用研究などを推進する目的。規制薬物の分類で現在はヘロインやLSDと同じだが、鎮痛剤などと同じリスクの低い分類に変更する。直ちに合法化する動きではないとしている。トランプ大統領は昨年12月、大麻の分類見直しを求める大統領令に署名。