2児の母でタレントの柳原可奈子（40）が20日、自身のインスタグラムを更新し、娘たちに作った“キャラクターごはん”を披露した。【写真】「食べるのもったいない」子どもたちへの“キャラごはん”を披露した柳原可奈子柳原は「久しぶりの #こどもごはん 投稿です」とつづり、ターメリックライスでトラの顔を表現したハヤシライスを公開。目や耳まで丁寧に作り込まれた愛らしい仕上がりで、プレートには冷製コーンスープや細か