ＢＴＳ・Ｖの日本語のメッセージに日本のファンが感激だ。メンバー７人の完全体でカムバックを果たした世界的人気グループ「ＢＴＳ」。Ｖは２３日までにインスタグラムを更新し日本語で「本当に素敵な公演を一緒につくりあげてくれてありがとう。皆さんの歓声が誰よりも眩（まぶ）しくて、大きな支えになりました。心から感謝しています」と紫のハートの絵文字を添えて記し、１７、１８日に東京ドームでライブのため日本滞在中