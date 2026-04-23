【第2回記事／全4回】トランプ大統領が再び金正恩に接近する気配が漂う中、米朝が「核軍縮」で妥協するシナリオが現実味を帯びつつある。北朝鮮が核を持ったまま制裁解除される--そのとき拉致問題はどうなるのか。拉致被害者当事者である蓮池薫さん（新潟産業大学特任教授）は「日本にとって最悪の事態」と警告する。朝日新聞元ソウル支局長で、米韓の外交・情報関係者に知己も多い牧野愛博外交専門記者との対談で、拉致の現在