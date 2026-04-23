ウクライナのシビハ外相【キーウ共同】ウクライナのシビハ外相は21日、同国が目指すEU加盟を巡り、議決権などを制限した「象徴的」な加盟は受け入れられないとの考えを示した。独仏が制限を設けることを検討しているとの報道に反発。正式加盟の要件を満たすことに「集中する」とし、あくまで完全な加盟を目指す意向を表明した。ウクライナメディアが22日報じた。英紙フィナンシャル・タイムズによると、ドイツはEU首脳会議など