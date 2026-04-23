『第五十一回菊田一夫演劇賞』が、23日に発表され、俳優の上白石萌音さん（28）、作家・演出家・俳優の松尾スズキさん（63）らが受賞しました。『菊田一夫演劇賞』は、演劇界に偉大なる足跡を残した劇作家・菊田一夫さんの名を冠し、大衆演劇の舞台ですぐれた業績を示した作家や演出家、俳優などを表彰する演劇賞です。演劇大賞は、舞台『大地の子』の上演関係者一同が、高い舞台効果を評価され受賞しました。演劇賞には、ミュージ