テレ朝Podcastで配信中の番組『ウエストランド井口と吉住の孤独アジト』の初のリアルイベント、「孤独アジト presents 独祭」が、2026年7月4日（土）に東京・星陵会館ホールで昼と夜の2公演開催されることが決定した。いつもの反骨トークに加え、賞レース王者2人が夢のネタ共演。昼公演では「コント」を、夜公演では「漫才」を一度限りで特別披露する。ココでしかみられないオリジナルネタは必見だ。◆井口浩之（ウエストランド）