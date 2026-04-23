【ラ・リーガ第33節】(アノエタ)ソシエダ 0-1(前半0-1)ヘタフェ<得点者>[ヘ]オウンゴール(29分)<警告>[ソ]オーリ・オスカールソン(31分)、パブロ・マリン(45分)、ドゥイェ・チャレタ・ツァル(68分)、アレックス・レミロ(90分+7)[ヘ]アブデル・アブカル(27分)、フアン・イグレシアス(37分)、セバスティアン・ボセーリ(90分+2)、アラン・ニョム(90分+3)、ルイス・ミジャ(90分+7)観衆:31,464人└ソシエダ久保建英がついに