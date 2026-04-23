[4.22 ラ・リーガ第33節 ソシエダ 0-1 ヘタフェ]ラ・リーガは22日、第33節を各地で行い、MF久保建英所属のソシエダはヘタフェに0-1で敗れた。久保は左ハムストリングを負傷した1月18日のバルセロナ戦以来3か月ぶりの先発復帰。常に2人がマークについている状況で得点を導くことはできなかったものの、久々の90分間フル出場で切れ味鋭い突破を見せ、北中米W杯に向けて順調な回復ぶりをアピールした。今月18日のコパ・デル・レイ