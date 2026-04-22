三陽商会の新ユニセックスブランド 「オーレム（AUREME）」が、ファーストコレクションとなる2026年秋冬コレクションをランウェイショー形式で発表した。【画像をもっと見る】クリエイティブディレクターを務めるのは、アンドエスティHDグループのエレメントルールが運営するセレクトショップ「カオス（Chaos）」のディレクターを務めていた櫛部美佐子。素材開発からプロダクト設計、ブランドコンセプト構築まで幅広く携わった