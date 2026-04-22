「カナダグース（CANADA GOOSE）」が、玉川郄島屋S.C.に新コンセプトストアをオープンする。営業開始日は4月29日。【画像をもっと見る】同店舗は、ブランドのヘリテージと現代的な美意識を融合させた、新たなスタイル発信の拠点として開業。店舗デザインはカナダ北極圏の自然から着想し、果てしない氷原や澄みきった空気、静寂の中に宿る緊張感といったモチーフを有機的なラインとミニマルな構造で表現