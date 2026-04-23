4月25日（土）13時30分〜14時30分 日本テレビにて「全力チャンプ」を放送（※関東地方ほか）。番組オリジナルの大会を開催し、未来のスターを発掘するコンテストバラエティー「全力チャンプ」。“主役は全国民！すべての人に大会を”をコンセプトに、普段スポットライトの当たらない「隠れた才能の持ち主」や「未来のスター」を輝かせるオリジナルの大会を開催。大会を通して、出場者たちの熱い想いやワザを描くと共に、感動、熱狂