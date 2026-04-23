この記事をまとめると ■IIMS 2026のスズキブースにはeビターラよりも注目を集めていた1台があった ■インドネシアでは未発売のクロスビーに現地メディアが殺到していた ■過去の事例から必ずしも市販化を予定しているとは限らない インドネシアのモーターショーでなぜかクロスビーを展示 2026年2月5日から2月15日の会期にて、インドネシアの首都ジャカルタ市内において、IIMS 2026（インドネシア国際モーターショー2026）が開催