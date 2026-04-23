【ヒューストン共同】米女子ゴルフのメジャー第1戦、シェブロン選手権は23日、ヒューストンのメモリアルパーク・コースで開幕する。昨年の全英女子オープンに続くメジャー2連勝が懸かる山下美夢有は22日、練習ラウンドなどで最終調整し「優勝したい気持ちはもちろんある。自分のベストを尽くしたい」と抱負を語った。悲願のメジャー制覇を狙う畑岡奈紗は蒸し暑さの中でコースを確認。「タフな4日間になる。優勝争いに絡めるよ