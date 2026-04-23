テレ朝Podcast「ウエストランド井口と吉住の孤独アジト」（木曜前6・00）の初のリアルイベントが、7月4日に東京・星陵会館ホールで開催されることが決定した。タイトルは「孤独アジトpresents独祭」で、昼と夜の2公演行われる。誰にもこびずに真っすぐ自分を貫いて強く生きる、井口浩之（ウエストランド）と吉住の2人が孤独を笑い飛ばしてとことん語り合う様子が話題の本番組。イベントではいつもの反骨トークに加え、賞レー