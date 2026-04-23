9月4日からドイツで開催9月4日からドイツで開催されるバスケットボール女子のワールドカップ（W杯）の組み合わせが日本時間22日早朝に決定し、日本はスペイン、ドイツ、マリと同じ1次リーグA組に入った。ファンからは期待の声が上がっている。日本は世界ランク10位。同じA組には同6位のスペイン、11位のドイツ、18位のマリが入った。世界ランク1ケタの国が1か国なのはA組のみで、SNS上のファンから様々な声が上がった。「選手