唐田えりかが主演を務め、せいや（霜降り明星）、伊藤健太郎が共演するドラマ『102回目のプロポーズ』（フジテレビ系／毎週水曜23時）の第4話が22日に放送され、100回目のプロポーズに撃沈した太陽（せいや）が直後にまさかの言葉を絶叫すると、ネット上には「やばすぎwww」「よく父親の前で言うたな」「最高にアツい！」などの声が集まった。【写真】光（唐田えりか）と婚約者の音（伊藤健太郎）『102回目のプロポーズ』第4話よ