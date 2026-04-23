ゴールデンウィークの混雑したデパートで、家族とはぐれそうになった男の子と出会い、そのときに聞いた思いがけないひとことが忘れられなくなった筆者の経験談です。 ゴールデンウィークのデパートは大混雑 人でごった返すゴールデンウィークのデパートで、幼稚園児の息子と手をつないで歩いていたときのことです。どこの売り場も人でいっぱいで、エレベー