ＴＢＳ系「ＴＨＥＴＩＭＥ，」（月〜金曜・午前５時２０分）が２３日に放送された。この日は総合司会の安住紳一郎アナウンサーは木曜の恒例企画「出張安住が行く」で岐阜・関市から中継で生出演。ＣＢＣテレビの若狭敬一アナとともに白装束で登場した。「きょうは私たち白装束を着ているんですけど、今朝、宿泊先のルートインを出る時には『部屋備え付けの作務衣（さむえ）を着たまま外出しないでください』と間違えられ