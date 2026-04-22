完全なる私事であるが、先日、自身の出演していた舞台公演が無事に千秋楽を迎えた。日々安全運転を心がけているとはいえ、万が一のことを考えて、公演直前から公演が終わる所謂“千秋楽”までは、バイクに乗らないというのを「自分ルール」としている。 つまり、公演終了＝待ちに待ったバイク解禁なのである。 更にもう一つ、これも万が一のため、ナマモノもしばらく断つようにしている。お刺身、お寿司は一番の好物だが