大航海時代以降、地球規模で生じた人類の大移動。それは多くの衝突とともに、新しい文化を生んだ。ニューオリンズ、ニューヨーク、リオ、ラゴス。大都市を舞台に、ジャズをはじめとするポピュラー音楽の時代が幕を開ける。ジャズ誕生の地として知られるニューオリンズでは、意外な人物が「新しい音楽」を「耳撃」していた――。音楽評論家の村井康司氏の新刊『世界史はジャズで踊る』（文春新書）より一部抜粋してお届けする。【