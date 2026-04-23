〈世界史と音楽の旅が始まる。ジャズ誕生期、小泉八雲はニューオリンズでヴードゥーの歌を聞いていた！〉から続く大航海時代は、南北アメリカにとっては「大侵略時代」でもあった。カリブ海から「消えた」先住民、そして1000万人を超える人々がアフリカ大陸から連行される。ポピュラー音楽誕生の背景となる、過酷な世界史の現実に迫る。【写真】この記事の写真を見る（2枚）音楽評論家の村井康司氏の新刊『世界史はジャズで踊