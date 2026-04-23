〈「妻に怒られて、一生悔やんで生きていきます」港区在住の男性が大失敗！ 不動産価格3200万円→7億2600万円の“一攫千金チャンス”を逃した理由とは!?〉から続く令和の不動産バブルはいつまで続くのか。都心部の中古マンションの価格は2021年から4年の間に、なんと1.5倍ほどになった。中には3倍近く高騰した物件もあるという。10億円を超えるような高額な物件を購入しているのは、主に香港や台湾の富裕層だ。【写真】この記事